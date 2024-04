Otizm Farkındalık Günü mesajları: Otizm Farkındalık Günü'nün tarihçesi

OTİZİM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI"

"Otizm eksiklik değil, farklılıktır.Hayata farklılıklarıyla değer katan otizmlilerin yanındayız. Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlu olsun."



"Bugün, Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizm eksiklik ya da engel değil, farklılıktır. Farkında olduğumuzu ve her zaman yanlarında olmamız gerektiğini unutmayalım."



"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizme dair toplumsal farkındalığın artmasını temenni ediyor, otizmli kardeşlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum."



"Otizm bir hastalık değil, gelişimsel bir farklılıktır. Bu nedenle toplum olarak otizm ile ilgili farkındalığımızı artırmalı, bu özel bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmalıyız."



"Otizm bir hastalık ya da eksiklik değil farklılıktır. Farkındalığımızı artırarak otizmli bireylerin sosyal yaşamda desteklenmesini sağlamak bizim elimizde. "



"Eksikle değil sonsuz farkla…

Otizmin farkında, sizlerin yanındayız!"



"ayata farklılıklarıyla değer katan otizmlilerin yanındayız. Dünya Otizm Farkındalık Günü kutlu olsun."



"Otizm eksiklik değil farklılıktır.

Otizmin farkındayız, onların yanındayız."



"Her birimiz, farklılıkları anlayarak ve kabul ederek daha kapsayıcı bir toplum oluşturma yolunda önemli bir rol oynayabiliriz.



Her adım, daha anlayışlı ve kabul edici bir dünya yaratma yolunda atılmış büyük bir adımdır. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü"



"Otizm engel veya eksiklik değil, bir farklılıktır...

Biz otizmli kardeşlerimizin sevgi dolu kalplerinin ve renkli hayallerinin farkındayız.Farklılıklarımızla güzeliz!"



"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü...

Otizmin farkındayız Onların Yanındayız.

Farkında ol,farkını göster. ..."