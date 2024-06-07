Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

'da anaokulunda mezuniyet gösterisine alınmadığı iddia edilen otizmli çocukla ilgili 'den açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, otizmli çocuğun öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklama yaptı.

Göktaş, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

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