Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına soruşturma

İstanbul'da anaokulunda mezuniyet gösterisine alınmadığı iddia edilen otizmli çocukla ilgili MEB'den açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, otizmli çocuğun öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklama yaptı.

Göktaş, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

