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Oto sanayilerde bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşanan bir noktada oto sanayi siteleri. Yola çıkmadan önce araçlarına bakım yaptıranlar ve kışlık lastiklerini değiştirenlerin sayısı oldukça fazla. Hem aracına bakım yaptıranların hem de esnafın şikayet ettiği ortak noktaysa artan maliyetler.

Oto sanayilerde bayram yoğunluğu

Oto sanayi sitelerinde ve tamircilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilinde aracıyla yola çıkmayı planlayanlar, öncesinde bakım ve onarım işlemlerini yaptırıyor.

Oto sanayi sitelerinde yoğunluğun en fazla olduğu yerlerse lastikçiler...

Güvenli sürüş uzmanları kışlık lastiklerin, sıcak mevsimde yazlık modellerle değiştirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor ve fren mesafesinin uzayarak kazaya neden olabileceğini belirtiyor.

Oto sanayilerde bayram yoğunluğu - 1

Hem sürücüler hem de lastikçiler artan maliyetlerden şikayetçi.

En düşük lastik fiyatlarının 8 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor.

Oto sanayi sitelerindeki yoğunluğun bayramın birinci günüyle birlikte azalması ön görülüyor.

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