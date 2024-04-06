Oto sanayilerde bayram yoğunluğu

Hem sürücüler hem de lastikçiler artan maliyetlerden şikayetçi.



En düşük lastik fiyatlarının 8 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor.



Oto sanayi sitelerindeki yoğunluğun bayramın birinci günüyle birlikte azalması ön görülüyor.

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