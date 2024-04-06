Oto sanayilerde bayram yoğunluğu

Oto sanayi sitelerinde ve tamircilerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram tatilinde aracıyla yola çıkmayı planlayanlar, öncesinde bakım ve onarım işlemlerini yaptırıyor.
Oto sanayi sitelerinde yoğunluğun en fazla olduğu yerlerse lastikçiler...
Güvenli sürüş uzmanları kışlık lastiklerin, sıcak mevsimde yazlık modellerle değiştirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor ve fren mesafesinin uzayarak kazaya neden olabileceğini belirtiyor.
Hem sürücüler hem de lastikçiler artan maliyetlerden şikayetçi.
En düşük lastik fiyatlarının 8 bin liradan başlayıp 55 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor.
Oto sanayi sitelerindeki yoğunluğun bayramın birinci günüyle birlikte azalması ön görülüyor.
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