Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla konulan 10 bin ek seferin biletlerinin de tükenmek üzere olduğunu belirterek, "Bazı yolcularımız, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almıyorlar ancak yolcularımızın biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz" dedi.



TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.



Bayram tatili süresince günlük ortalama 1 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını anlatan Yıldırım, 7 Ağustos akşamı itibarıyla hareketliliğin başlayacağını, eğitim-öğretimin başlayacağı eylül ayının sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini belirtti.



Yıldırım, Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğine değinerek, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını bildirdi.



Ulaştırma, ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesiyle Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak için 10 bin ek sefer konulduğunu hatırlatan Yıldırım, bayram süresince 10 milyon yolcunun taşınmasının beklendiğini dile getirdi.



Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini belirten Yıldırım, 10 bin ek sefer için satışa sunulan biletlerin de tükenmek üzere olduğunu kaydetti.



Bazı yolcuların, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını beklediği için biletlerini almadıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Ancak biz yolcularımızın otobüs biletlerini bir an önce gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

