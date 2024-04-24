Otobüs firması başkanına silahlı saldırı

Otobüsle yolcu taşımacılığı yapan firmalardan Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, Trabzon'da uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Kaçan saldırgan aranıyor.

Otobüs firması başkanına silahlı saldırı

'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen (46), İskenderpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde ara sokakta yürürken yanına gelen Y.C.K. (23) adlı kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüs firması başkanına silahlı saldırı - 1

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Murat Seymen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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