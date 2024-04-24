Otobüs firması başkanına silahlı saldırı

Trabzon'da Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen (46), İskenderpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde ara sokakta yürürken yanına gelen Y.C.K. (23) adlı kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
BACAKLARINDAN YARALANDI
Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Murat Seymen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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