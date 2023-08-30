Otobüste ayağına bastığı yolcuyu dövüp palayla yaraladı

PALAYI PANTOLONUNDAN ÇIKARARAK SALDIRDI



Hastanede yaşadığı olayı anlatan anne Veda A. , "İstanbul’dan Osmaniye’ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış. Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi.



O esnada hemen saldırdı. Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik. İner inmez "Gel burada kapışalım." diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı.



Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye’de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum" dedi.



"CANIM İSTEDİ BIÇAKLADIM"



Gözaltına alınan kardeşlerden Halil İbrahim K., palayla saldıranın ağabeyi olmasına rağmen kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" dedi.