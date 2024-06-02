Otobüste çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Hilvan ilçesine takviyeye giden polis memurlarını taşıyan A.Ç. yönetimindeki 33 VHY 35 plakalı otobüsün motor kısmında GAP Havalimanı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun fark edilmesi üzerine araçtaki polisler tahliye edildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve 9 personelin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.



Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, araç kullanılamaz hale geldi.