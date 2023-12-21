Otobüste rahatsızlanan hamile kadını şoför hastaneye yetiştirdi

Olay 15 Aralık 2023 tarihinde Menteşe ilçesinde meydana geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Tıp Fakültesi arasında sefer yapan İbrahim Karabulut yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüsü TOKİ istikametine seyrederken araçta bulunan hamile bir kadın rahatsızlandı.

Otobüs şoförü güzergah değiştirerek rahatsızlanan hamile kadını Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Araçta baygınlık geçiren ve hamile olduğunu söyleyen vatandaş, şoför tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümüne götürüldü. Araç büyük olduğu için gidebildiği yere kadar giden otobüsteki kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.