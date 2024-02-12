Otobüste tartıştığı kişiyi iner inmez bıçakladı

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde 45 yaşındaki B.A., 334 numaralı Kızılay - Zirvekent otobüsünde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Otobüsten inen ikili arasında daha sonra kavga çıktı. K.A., yanında bulunan bıçakla B.A.'ya saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

B.A., kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan B.A., hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Polis, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.