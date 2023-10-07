Otogardaki yolcu kapma çatışmasına 8 tutuklama

Kırıkkale’de iki firma çalışanlarının tabanca ve tüfeklerle birbirlerine girdikleri, 3 kişinin yaralandığı yolcu kapma çatışmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Otogardaki yolcu kapma çatışmasına 8 tutuklama

15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dün iki firma çalışanları arasında yolcu kapma tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Olay sırasında otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. ve S.Ç. yaralandı.

Otogardaki yolcu kapma çatışmasına 8 tutuklama - 1

Yapılan çalışmada bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.

Kavgaya karışan 8 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler S.C., H.B., S.Ç., Ç.A., M.Ş., H.K., A.T. ve D.S.A. adliyeye sevk edilip, hakimlikçe tutuklandı.

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