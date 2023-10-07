Otogardaki yolcu kapma çatışmasına 8 tutuklama

Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dün iki firma çalışanları arasında yolcu kapma tartışması çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, tabanca ve tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Olay sırasında otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. ve S.Ç. yaralandı.

Yapılan çalışmada bölgede çok sayıda boş kovan bulundu.



Kavgaya karışan 8 kişi ise gözaltına alındı.



Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler S.C., H.B., S.Ç., Ç.A., M.Ş., H.K., A.T. ve D.S.A. adliyeye sevk edilip, hakimlikçe tutuklandı.