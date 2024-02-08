Otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 1 ölü

Bunun üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Uzun uğraşların ardından vinçle sudan çıkarılan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.



Yapılan araştırmada otomobilin sağlık personeli Muhammet Dede'ye (26) ait olduğu belirlenirken, nehre düşen araçta hayatını kaybeden kişinin sağlık personeli olup olmadığı yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacak.

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