Otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 1 ölü

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen ve vinçle sudan çıkarılan otomobilde bir kişi ölü bulundu. Aracın sağlık personeline ait olduğu öğrenildi.

Otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 1 ölü

'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'nde vatandaşlar bir otomobilin Asi Nehri’ne düştüğü ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracı çıkarmak için çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen dalgıçlar ise botla açıldıkları nehirde akıntı nedeniyle dalış yapamadı.

Otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 1 ölü - 1

Bunun üzerine olay yerine vinç çağrıldı. Uzun uğraşların ardından vinçle sudan çıkarılan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan araştırmada otomobilin sağlık personeli Muhammet Dede'ye (26) ait olduğu belirlenirken, nehre düşen araçta hayatını kaybeden kişinin sağlık personeli olup olmadığı yapılan incelemeden sonra ortaya çıkacak.

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