Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. 4 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Kültür Parkı yolu üzeri meyve suyu fabrikası önünde meydana geldi.

S.Y. idaresindeki 06 BCF 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücü S.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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