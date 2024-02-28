Otomobil bariyere çarptı, iki kardeş öldü

İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi.



Kardeşlerin cenazelerinin memleketleri Van'da toprağa verileceği, Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan geldiği öğrenildi.