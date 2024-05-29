Otomobil direğe çarptı, genç Berke yaşamını yitirdi

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Bere Kılıç yaşamını yitirdi.

Otomobil direğe çarptı, genç Berke yaşamını yitirdi

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’da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, gece Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi.

Berke Kılıç yönetimindeki 44 ABE 769 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil direğe çarptı, genç Berke yaşamını yitirdi - 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Kılıç’ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Berke Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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