Otomobil direğe çarptı, genç Berke yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Kılıç’ı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Acil serviste tedaviye alınan Berke Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.