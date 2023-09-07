Otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı: 1 çocuk öldü, 8 kişi yaralandı

Savrulan otomobil, ters döndü.

Kazada, sürücü İlknur Yılmaz çocukları Yunus Emre, Talha ve Dila ile eşi Ergin ve eşinin kardeşi Sami Yılmaz ile Halime Çınar ve ikizler Yusuf ve Hamza Cufadar yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.