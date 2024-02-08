Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Bolu’da Beşkavaklar Mahallesi’nde otomobil ile çarpışan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

Olay, Beşkavaklar Mahallesi’nde Horasan Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan Horasan Sokak'a girmek isteyen Semih N. idaresindeki otomobil ile Horasan Sokakta seyreden Muharrem S. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi.

Meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Muharrem S. ve Semih N. ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...