Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Ahmet Bayram idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Siverek-Adıyaman karayolu 2. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün feci şekilde olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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