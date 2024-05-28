Otomobil ile ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu, Sanayi kavşağında meydana geldi.

Boğazkent istikametinden şehir merkezine giden Serhat K. (22)'nın kullandığıotomobil ile Manavgat istikametine gitmekte olan Mahmut C. (23)'in kullandığı ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serhat K. ile ticari araç sürücüsü Mahmut C. ve yolcu olarak bulunan Caner K. (18) itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.