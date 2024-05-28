Otomobil ile ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile ticari araç kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu, Sanayi kavşağında meydana geldi.

Boğazkent istikametinden şehir merkezine giden Serhat K. (22)'nın kullandığıotomobil ile Manavgat istikametine gitmekte olan Mahmut C. (23)'in kullandığı ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serhat K. ile ticari araç sürücüsü Mahmut C. ve yolcu olarak bulunan Caner K. (18) itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport için vize anlaşması durduruldu

Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport için vize anlaşması durduruldu

Siyasette normalleşme süreci: CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geliyor

Siyasette normalleşme süreci: CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geliyor

Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Kozan Kalesi'nde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

İstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

İstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

İzmir'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp intihar girişiminde bulundu

İzmir'de dehşet: Anne ve babasını öldürüp intihar girişiminde bulundu

72 kişi hayatını kaybetmişti: İsias Otel davasında belediye görevlilerine soruşturma izni

72 kişi hayatını kaybetmişti: İsias Otel davasında belediye görevlilerine soruşturma izni

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...