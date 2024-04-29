Otomobil istinat duvarından düştü:  5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil istinat duvarından düştü. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Otomobil istinat duvarından düştü:  5 kişi yaralandı

İstasyon Mahallesi'nde seyreden Enes Talha T'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düştü.

Kazada sürücü ile İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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