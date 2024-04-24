Otomobil, kargo kamyonuna çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da D-100 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden Mustafa Mario Kır (27) idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kargo kamyonuna çarptı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan E.Ç. ile ismi öğrenilemeyen ağır yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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