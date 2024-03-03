Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre caddede ilerleyen otomobil, önüne çıkan ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Metin A. (28) ve Muhtar A. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleden sonra yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.