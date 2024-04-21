Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çarıklar Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada Mustafa Akkaya isimli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı otomobil içerisinden kurtarılan M.A. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.