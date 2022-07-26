Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Marmaris istikametine seyreden Berkay Arıca idaresindeki 23 ADE 034 plakalı otomobil, Hırka Mahallesi yakınlarında, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Necati Arıca (50) ve Aydın Arıca (52) Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Necati Arıca ile Berkay Arıca, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Aydın Arıca'nın tedavisi sürüyor.