Otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu üzerinde Yunus Emre Baş (22) idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi.



Kazada, araç sürücüsü Yunus Emre Baş ile yanında bulunan Celil Boğa (22) ve Oğuzhan Uzun (22) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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