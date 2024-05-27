Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Akçakale yolunun 10. kilometresinde sulama kanalına devrildi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.



Otomobilde bulunan M.D. ile İ.D ekiplerce yapılan arama çalışmalarında yaralı olarak kanaldan çıkartıldı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.



Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.