Otomobil takla attı, ehliyetsiz sürücüsü yara almadan kurtuldu
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Fatih'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç kontrolden çıkıp taklat attı. Sürücü kazayı yara almadan atalttı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç, trafik ışıklarına çarparak takla attı.
Millet Caddesi Unkapanı istikametinde seyreden Ömür Çelik S'nin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Ali A. idaresindeki ticari taksiye arkadan vurdu. Araç daha sonra trafik ışıklarına çarparak, takla attı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. Ömür Çelik S. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.
Polis ekipleri Ömür Çelik S'nin ehliyetsiz olduğunu belirlerken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.