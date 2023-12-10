Otomobil, traktör bayisine girdi: araçtan fırlayan kadının ayağı kapıya sıkıştı

Yaralı sürücü demir kapıya sıkışan kadın kurtarılırken, ‘Abla’ diyerek feryat etti. İtfaiye ekipleri tarafından ayağı demir kapıya sıkışan Yasemin Ç. bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.