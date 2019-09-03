Afyonkarahisar'da Hidayet Çiğdem (36) idaresindeki otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolunun Topçular mevkisinde, yaklaşık 25 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Çiğdem'in hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan Hidayet Ünal (31) ağır yaralandı.
Yaralı Ünal, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Afyonkarahisar'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'da Hidayet Çiğdem (36) idaresindeki otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolunun Topçular mevkisinde, yaklaşık 25 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.