Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kaza sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

'de Perihan Çiğdem idaresindeki 06 AY 3493 plakalı otomobil, Silifke-Erdemli kara yolu Esenbel mevkisinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, sürücü ile otomobildeki Barlas Çiğdem, Ceylin Çiğdem (12), Barlas Kaan Çiğdem, Tuana Çiğdem ve Ahmet Rençber yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan Ceylin Çiğdem hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceylin Çiğdem'in cenazesi hastane morgundaki işlemlerinin ardından Tarsus ilçesine getirildi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Tarsus 75. Yıl Kocatepe Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ceylin Çiğdem'in cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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