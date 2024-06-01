Otomobilde 4 kilo 900 gram uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisiyle harekete geçti. Takibe alınan otomobil, dün gece Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde durduruldu.



Otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile yapılan aramada, bagajdaki valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi. Otomobildeki İ.Ç., G.Ç. ve M.A. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.