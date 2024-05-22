Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Kadir'den acı haber

Bartın'da önceki gün bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Kadir Dalga tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Adli kontrolle serbest bırakılan otomobil sürücüsü hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Kadir'den acı haber

'da geçtiğimiz pazartesi gecesi Bartın-Karabük yolunun Kurtköy mevkiinde, Karabük yönüne giden Zeki Ç. (58) yönetimindeki otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Dalga’ya (11) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadir Dalga, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Kadir Dalga, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Dalga’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Mustafa Kemal Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Kadir Dalga’nın, otopsi işlemlerinin ardından memleketi olan Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI KARARI

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kalan otomobil sürücüsü Zeki Ç. için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. 

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