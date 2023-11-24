Otomobilin çarptığı Behiye’den 17 gün sonra acı haber

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı Behiye Tarı, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Behiye’den 17 gün sonra acı haber

Kızıltepe’de otomobilin çarpması sonucu yaralanan Behiye Tarı, 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 7 Kasım günü Kızıltepe ilçesi Mardin yolunda meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Behiye Tarı’ya, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarı, tedavi altına alındı.

Yakalanıp, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

17 GÜN SONRA ACI HABER

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tarı, kazadan 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Tarı, gözyaşları arasında Kızıltepe ilçe mezarlığında defnedildi.

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