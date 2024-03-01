Otomobilin çarptığı simitçi yaşamını yitirdi

Trabzon’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı seyyar simitçi Mehmet Saraç yaşamını yitirdi. Polis kazanın ardından otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Otomobilin çarptığı simitçi yaşamını yitirdi

’da otomobilin çarptığı simitçi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Beşikdüzü ilçesine bağlı Vardallı Mahallesi’nde meydana geldi.

Beşikdüzü-İskenderli bağlantı yolunda 61 AK 280 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan seyyar simitçi Mehmet Saraç’a çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Mehmet Saraç’ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Saraç’ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Beşikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından ismi öğrenilemeyen sürücüyü gözaltına aldı.

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