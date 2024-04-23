Otomobilin içinde hareketsiz yatan kişi, polisi alarma geçirdi: İnceleme başlatıldı

Kocaeli'deki olay, TEM Otoyolu Körfez mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil bir anda TEM Otoyolu sağ şeritte durdu.

Aracın ilerlememesi ve içerden kimsenin çıkmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, içerde hareketsiz yatan sürücüyü fark etti.

Cama uzun süre vuran ekipler, herhangi bir dönüş alamayınca kapıyı açmak için harekete geçti.

Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kapı açıldı.

Sürücünün akıbetiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.