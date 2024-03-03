Otomobilin tavanında yolculuk: Saniyeler sonra hastanelik oldu

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

T.Ç., eğlence amaçlı arkadaşına ait otomobilin içerisine değil de üstündeki tavan bölümüne oturarak, yolculuk yapmak istedi.

Otomobilin hareket etmesinden saniyeler sonra dengesini kaybeden T.Ç., düşerek yaralandı.