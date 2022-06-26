Otomobilini kedilerin üzerine sürdü

Antalya’da bir sürücü aracını iki kedinin üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kedilerden biri kaçmayı son anda başarırken, otomobilin üzerinden geçtiği kedi öldü.

Haberler - İHA 26.06.2022 - 15:58

Otomobilini kedilerin üzerine sürdü

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Tunca Nehri'nde kedi kurtarma operasyonu

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü site girişinde bekleyen kedilerin üzerine doğru aracını sürdü.

KEDİLERDEN BİRİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlar vicdanları sızlattı. Otomobil sürücüsünün üzerine sürdüğü kedilerden biri son anda kaçmayı başarırken, diğer kedinin üzerinden ise otomobil geçti. Acı içinde kıvranan kedi yaşamını yitirdi.

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