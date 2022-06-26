Otomobilini kedilerin üzerine sürdü

Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü site girişinde bekleyen kedilerin üzerine doğru aracını sürdü.

KEDİLERDEN BİRİNİ HAYATINI KAYBETTİ

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlar vicdanları sızlattı. Otomobil sürücüsünün üzerine sürdüğü kedilerden biri son anda kaçmayı başarırken, diğer kedinin üzerinden ise otomobil geçti. Acı içinde kıvranan kedi yaşamını yitirdi.

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