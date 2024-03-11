Otomobilinin boyasını beğenmediği için öldürüldü

Can, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Can burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



TUTUKLANDI



Polis ekipleri Seçkin Erdoğan ile cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu Murathan Erdoğan'ı gözaltına aldı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Erdoğan tutuklanırken babası Seçkin Erdoğan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



OTOMOBİLİNİN BOYASINI BEĞENMEMİŞ



Murathan Erdoğan'ın polisteki ifadesinde, "Seyhan Can'ın otomobilini boyadık. Ancak boyayı beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi. Babasını arayarak kalan parayı aldık. Bunun üzerine önce telefonda tartıştık. Ardından eve geldi. Yaşanan tartışmada bu olay yaşandı." dediği öğrenildi.

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