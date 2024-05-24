Otomobiliyle manevra yaparken torununu ezdi

Niğde'de merkeze bağlı Kiledere beldesinde S.B. (48) otomobiliyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu S.U.B.'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, S.U.B.'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dede, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Yurt Haber
- Niğde