Otomobiliyle manevra yaparken torununu ezdi

Niğde'de bir kişi, otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada 2 yaşındaki torununa çarptı. Küçük çocuk kaza yerinde hayatını kaybetti. Dede gözaltına alındı.

Otomobiliyle manevra yaparken torununu ezdi
Arşiv

'de merkeze bağlı Kiledere beldesinde S.B. (48) otomobiliyle geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu S.U.B.'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, S.U.B.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dede, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme ittiği 75 göçmen kurtarıldı

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

Hatay'da caddeler göle döndü: Otomobiller suya gömüldü

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları | Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yalanlama

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da Büyük Emekli Mitingi | Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun Körfezi'nde şimşekler geceyi aydınlattı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...