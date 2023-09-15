Otomobiliyle seyir halindeyken başka araçtan ateş açıldı: Sırtından vuruldu

Adana’da bir kişi otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobilden tabancayla ateş açılması sonucunda yaralandı.

Otomobiliyle seyir halindeyken başka araçtan ateş açıldı: Sırtından vuruldu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Defne Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf B., otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobilden tabancayla ateş açılması sonucunda sırt kısmından yaralandı. Yusuf B.’nin yanındaki yakını aracın direksiyonuna geçerek hastanenin yolunu tuttu. Özel hastaneye götürülen Yusuf B. tedavi altına alındı.

Polis olayın gerçekleştiği bölgede kamera çalışması yaparken yerde bulunan çok sayıda boş kovanda da delil çalışması yaptı.

Otomobiliyle seyir halindeyken başka araçtan ateş açıldı: Sırtından vuruldu - 1

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