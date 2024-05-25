Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 14 Mayıs'ta ilçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki sokak üzerinde 3 kişiden şüphelenerek kimlik sorgusu yaptı. Yapılan incelemelerde şahısların yasa dışı silah ticareti yaptığından şüphelenildi. İlçe ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, E.S., S.B. ve T.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülürken, bu kişilere ait bir depoda savcılık kararıyla arama yapıldı. Polis tarafından depo niteliğindeki adreste gerçekleştirilen aramalarda, elektrikli süpürge ve plastik kovanın içine saklanmış 6 ruhsatsız tabanca, koliye gizlenmiş 2 av tüfeği ile silahlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı "yasadışı silah ticareti" suçundan tutuklandı.

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