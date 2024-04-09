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Otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

Adana’da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

Tarsus--Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker yol kenarında devrildi.

Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı. ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

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