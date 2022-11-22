Otoyolda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesiminde arızalandığı için sol şeritte duran TIR'a otomobil çarptı. Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Otoyolda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun  kesiminde arızalanan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mustafa D. idaresindeki 06 MMF 44 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze kesimi İstanbul istikametinde henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen arızalanarak sol şeritte duran 34 CJS 484 plakalı TIR'a arkadan çarparak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

Otoyolda feci kaza: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi - 1

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki sürücü Mustafa D. ile eşi Hatice D. ve oğulları Mehmet Emin D. hayatını kaybetti.

Kazanın ardından tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ailenin Rize'den İstanbul'a aile ziyaretine gittiği öğrenildi.

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