Oyun oynama bahanesiyle 2 çocuğa cinsel istismar | Yargıtay cezayı yetersiz buldu

Denizli'de oyun oynama bahanesiyle evine çağırdığı 4 yaşlarındaki 2 çocuğa cinsel istismar uyguladığı suçlamasıyla yargılanan ve 22 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 29 Temmuz 2013'te yaşanan olayla ilgili Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince onanan karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.



Temyiz talebini kabul eden ve hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar veren Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kararında sanık ve avukatının, çocukların yaşları itibarıyla cinsel ayrıntıları bilemeyeceği gerekçesiyle ifadelerinin uydurma olduğu yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceğini, aksine çocukların beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini belirtti.



Çocukların yaşları gereği kendi rızalarıyla sanığın evine gitmek istemelerinden söz edilemeyeceğinin bildirildiği kararda, "Sanığın oyun oynama bahanesiyle mağdurları cinsel amaçla evine götürmek şeklindeki eyleminin cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu da oluşturduğu" ifadesine yer verildi.



Daire, yeniden yargılama yapılmak üzere bozma kararının ilgili mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.



Dava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nde 9 Mayıs'ta yeniden görülecek.



NE OLMUŞTU?

Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 29 Temmuz 2013'te o dönemde 4 yaşında olan kız ve erkek çocuğunun aileleri, komşuları M.O'nun (32) çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan M.O. tutuklanmıştı.



Cumhuriyet savcısı iddianamede M.O'nun, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 2 çocuk için toplamda 60 yıla kadar cezalandırılmasını istemişti.



Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sürecinde sanık, 2014'te görülen 5. duruşmada tahliye edilmişti.



Sanık, savunmasında çocukların eve kendi istekleriyle geldiğini iddia ederek, beraatını istemişti.

Savcı, mütalaasında çocukların ifadeleri ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar ve deliller göz önünde alınarak suçları işlediğinin sabit görülmesi ve iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etmişti.



Mahkeme heyeti, Temmuz 2017'de verdiği kararla sanık M.O'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatına hükmetmişti.



Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi cezayı onamış ve dosya Yargıtay'a taşınmıştı.

