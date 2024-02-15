Oyuncağın Bir Asrı sergisi ziyaretçilerini geçmişle buluşturuyor

Sergiyi babasıyla gezen Öykü Öremen, yaptığı açıklamada, gördüklerinden geçmişteki çocukların nasıl oyunlar ve oyuncaklarla oynadıklarını anladığını ifade ederek, "Eski oyuncakları bizim oynadıklarımızdan daha iyi buldum." dedi.

Enver Öremen de kızını otantik oyuncakları görmesi için sergiye getirdiğini belirterek, çoğunun el yapımı ve doğal maddelerden yapılmış olmasından etkilendiğini söyledi. Eşi Nazan Erişkin ile koleksiyonun sahibi olan Halil Duranay da ziyaretçilerini stresli gündemden uzak tutarak keyif alıp mutlu olacakları alan sağlamak amacıyla sergiyi açtıklarını dile getirdi. Duranay, "Eşimle 12 yıldan beri bu koleksiyonu toplamak için çalıştık. Birçok kültür ve tarihin farklı dönemlerinden bu koleksiyonu oluşturduk. Sergiyi açarken biraz da koleksiyonumuzu başka insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşamak istedik." ifadelerini kullandı.



Sergi, 9 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.