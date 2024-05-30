SON DAKİKA HABERİ: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Son dakika haberi! Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın iki numaralı sanığı Serdar Sertçelik’in Simeon Nikos ismiyle düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportuyla Roszke sınır kapısından giriş yapmaya çalışırken yakalandığını açıkladı.

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, suçu gizleme gibi suçlamalar ve kırmızı bültenle aranan Sertçelik’in iadesi için süreç başlatıldı.

MİT: PARİS’TE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU, KARADAĞ’DA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Sertçelik’in Macaristan’a yakalanmasına ilişkin bir açıklama da Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) geldi.



MİT’ten yapılan açıklamada, “MİT, Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik’in Karadağ’da olduğunu tespit etti. Serdar Sertçelik’in yeri anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Serdar Sertçelik hakkında “Kırmızı Bültenle Arama Kararı” çıkarıldı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığını öğrenen firari Serdar Sertçelik, Karadağ’dan karayolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan’a kaçtı. Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalandı. Adalet Bakanlığı, şahsın iadesi için adli süreci başlattı.” denildi.

BİLEĞİNDE ELEKTRONİK KELEPÇE VARKEN FİRAR ETMİŞTİ



Sertçelik’in bileğinde elektronik kelepçe bulunmasına rağmen yurt dışına kaçmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, hazırladıkları raporda, Sertçelik’in yurt dışına kaçtıktan 9 gün sonra hudut kapılarına bilgi verildiğini belirlemişti.



Bu kapsamda hiçbir soruşturma başlatılmadığı, olayla ilgili olarak görevi kötüye kullanma durumunun olduğu belirlenmişti.