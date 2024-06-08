Öz kızına cinsel istismardan aranıyordu: Şüpheli baba yakalandı

Kula'da geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki kızına defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kayıplara karışan şüpheli baba B.K. (39), önceki gün akşam saatlerinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
2 yıldan fazla süredir öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli baba, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan B.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından hâkim karşısına çıkarılacak.
YAKALANINCA "PİŞMANIM" DEDİ
Öte yandan gözaltı işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gazetecilerin sorduğu "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.
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