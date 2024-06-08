Öz kızına cinsel istismardan aranıyordu: Şüpheli baba yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 4 gündür aranan şüpheli baba B.K., Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öz kızına cinsel istismardan aranıyordu: Şüpheli baba yakalandı

Kula'da geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki kızına defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kayıplara karışan şüpheli baba B.K. (39), önceki gün akşam saatlerinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

2 yıldan fazla süredir öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli baba, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan B.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından hâkim karşısına çıkarılacak.

Öz kızına cinsel istismardan aranıyordu: Şüpheli baba yakalandı - 1

YAKALANINCA "PİŞMANIM" DEDİ

Öte yandan gözaltı işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gazetecilerin sorduğu "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

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