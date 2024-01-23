Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı

İstanbul Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybederken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı

Fatih'te bir kadın daha cinayete kurban gitti.

Olay, pazar günü sabah saatlerinde, Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özbekistanlı iki kadına evde bıçaklı saldırı - 1

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralanan diğer kadının tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.

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