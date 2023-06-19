Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi.
Binaya girmeden önce kısa bir açıklama yapan Özdağ, iade-i ziyaret için geldiklerini söyledi.
İki isim, seçimlerin ardından ilk kez yüz yüze görüştü.
Görüşme nedeniyle saat 13.00'da başlaması planlanan CHP MYK 1 saat ertelendi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Bu kapsamda CHP ile Zafer Partisi arasında 7 maddelik bir protokol imzalanmıştı.
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