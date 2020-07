Özel bakım merkezinde engelli kadına darp iddiası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki özel bakım merkezinde darbedildiği öne sürülen S.A.'nın ablası Rengin A., kardeşinin doğuştan yüzde 70 zihinsel engelli olduğunu söyledi.

''HER YERİ MOSMOR OLMUŞ''



Kardeşini bakım merkezine bıraktıklarında vücudunda herhangi bir yara izi olmadığını savunan Rengin A., "Kardeşimi, kendine zarar verdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırdıklarını söylediler. Annem ve kuzenim kardeşimin kaldırıldığı özel hastaneye gitti. Kardeşimin vücudunda darbedilmedik yer kalmamış, her yeri mosmor olmuş. Kanında yüksek miktarda enfeksiyon, her iki gözünde de çok büyük hasarlar var. Gözün birisi çok kötü. Bir şey mi sokulmuş, bir şeyle vurulmuş mu belli değil" diye konuştu.

''BUNA GÖZ YUMAN HERKESİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM''



Adana'da özel bir hastaneye yatırdıkları kardeşinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü anlatan Rengin A., "Kardeşimi bu hale getiren, buna göz yuman herkesin cezalandırılmasını istiyorum. Kardeşime ne olacağı, iyileşip iyileşmeyeceği, gözlerinin görüp görmeyeceği meçhul. Ne kadar yoğun bakımda kalacağı belli değil." dedi.



Anne Zeynep A. da özel bakım merkezindeki yetkililer ve görevliler hakkında "kasten yaralama ve işkence" iddiasıyla Düziçi Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

ENGELLİ ÖĞRENCİYE DARP KAMERADA (ARŞİV)