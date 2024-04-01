Özel derste cinsel istismara 16 yıl hapis talebi

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, şikayette bulundu.



Suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin G. ise kızlarının Türkçesi zayıf olduğu için babanın özel ders talebinde bulunduğunu mağdurlar dahil tüm öğrencilerine başarılarını takdir etmek için dokunduğunu iddia etti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin